Dış Çizgiler Durumu ne demek, TDK'ya göre Dış Çizgiler Durumu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dış çizgiler durumu ne demek? Dış çizgiler durumu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dış çizgiler durumu kelimesi. Peki dış çizgiler durumu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dış çizgiler durumu nedir, dış çizgiler durumu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DIŞ ÇİZGİLER DURUMU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dış çizgiler durumu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dış çizgiler durumu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayrı ayrı birliklerin çevreden merkeze ulaşan yollarla düşman üzerinde birleşmesi

