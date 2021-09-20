Diş-Damak Ünsüzü ne demek, TDK'ya göre Diş-Damak Ünsüzü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Diş-damak ünsüzü ne demek? Diş-damak ünsüzü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi diş-damak ünsüzü kelimesi. Peki diş-damak ünsüzü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre diş-damak ünsüzü nedir, diş-damak ünsüzü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Diş-damak ünsüzü kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Diş-damak ünsüzü kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

DİŞ-DAMAK ÜNSÜZÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Diş-damak ünsüzü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre diş-damak ünsüzü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diş eti-damak ünsüzü

