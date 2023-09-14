Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemini gerçekleştirdiği Beyaz Önlük Giyme Töreni ile başlattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nin 2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemini gerçekleştirdiği Beyaz Önlük Giyme Töreni ile başlattı.

Bu yıl 4. kez akademik takvimi başlatan BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi, yeni öğrencileri için açılış ve beyaz önlük giyme töreni düzenledi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde organize edilen törene Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Pampu, farklı fakültelerin dekanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, hayırseverler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Genç ve dinamik fakülte

Açılış programında konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, genç ve dinamik bir fakülte oluşturduklarını söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi vizyonu ile çalıştığına işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Türkiye'deki 23 Araştırma Üniversitesi arasında yer alıyoruz. Üstlendiğimiz bu misyonun geliştirilmesi için de en genç ve en dinamik fakültelerimiz arasında bulunan Diş Hekimliği Fakültemize çok güveniyoruz. Üniversitemizi tercih eden yeni öğrencilerimiz, böylesine özel bir ortama gelmiş bulunuyor. Deneyimli bir akademik kadromuz var. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Fakültemizin inşaatı hayırseverlerin desteğiyle devam ediyor. Kısa süre içinde inşaatımızı bitireceğiz. Öğrencilerimize de burada hem pratik hem de teorik eğitim vermeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Diş Hekimliği Fakültesi gücümüze güç katacak

Sağlık alanında eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar yürüten üniversiteler arasında da özel bir yerde bulunduklarına işaret eden Rektör Yılmaz, Diş Hekimliği Fakültesi'nin sahip olduğu dinamizmle bu başarılara yenilerini ekleyeceğine inandıklarının altını çizdi. Yılmaz; "Yeni kurulmuş fakültelerin her zaman özel bir yeri vardır. Buradaki akademik ve bilimsel deneyimden iyi bir şekilde faydalanacaklarına ve ülkemizdeki değerli fakülteler arasında yer alacaklarına inanıyoruz. Öğrencilerimiz de fakültemizde iyi bir eğitim alacak ve değerli diş hekimleri olarak buradan mezun olacaklar. Hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

3 aşamalı eğitim modeli uygulanacak

Konuşmasına fakültenin açılış süreci ve devam eden eğitim-öğretim faaliyetlerini anlatarak başlayan Dekan Prof. Dr. Alper Pampu ise oluşturdukları nitelikli ders modelleri sayesinde büyük mesafeler kat ettiklerini belirtti. Kuruluş aşamasında sadece Türkiye'yi değil, dünyadaki en iyi 10 diş hekimliği fakültesini de incelediklerini açıklayan Prof. Dr. Alper Pampu; "Öğrencilerimizin eğitim alacağı 5 yıl içerisinde 3 aşamalı bir eğitim modeli uygulayacağız. İlk aşamada diş hekimliği alanında temel bilimler dersleri vereceğiz. Bu teorik aktarımlar, uygulama laboratuvarlarımızdaki pratik çalışmalarla desteklenecek ve öğrencilerimizin el becerileri geliştirilecek. İkinci aşamada ise öğrencilerimizin teorik dersleri devam ederken, gerçek hastalar üzerindeki klinik uygulamalara geçişleri göstereceğiz. Bu aşamada Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki kliniklerde yürütülecektir. Üçüncü aşamada da öğrencilerimiz tüm teorik dersleri tamamlamış olacak ve hasta pratiği yapacaklar. Son olarak öğrencilerimiz klinik uygulamaları yürütecek ve mesleğe hazır hale getirilecektir" dedi.

Her zaman yanınızda olacağız

Öğrencilere de seslenen Dekan Pampu; "Diş hekimliği mesleğini tercih ettiniz. İnanıyorum ki 5 yıllık eğitiminizin ardından sizleri bugünkü coşkuyla buradan uğurlayacağız. Dürüst, insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı ve mesleki manada donanımlı hekimler olacaksınız. Bu anlamda hocalarınız olarak her zaman yanınızda olacağız. Ailelerimize de seslenmek istiyorum. Gözünüz arkada kalmasın. Artık onlar da bizim birer evladımız. Yeni eğitim-öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Bezmiâlem Vâkıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Doğan Dolanmaz tarafından öğrencilere ilk ders verildi. Dolanmaz, Dentofasiyal Deformitelerde Tedavi Yaklaşımları başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Program; fakülteye katkıda bulunanlara teşekkür belgelerinin takdimi, müzik dinletisi, beyaz önlük töreni ve beyaz önlük andının okunmasının ardından sona erdi.

Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Diş hekimi adaylarına beyaz önlük töreni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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