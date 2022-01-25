Diş Hekimi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Diş Hekimi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Diş Hekimi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Diş Hekimi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Diş Hekimi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Diş Hekimi Maaşı Ne Kadar? 2022 Diş Hekimi Maaşları

Diş Hekimi maaşı ortalama olarak aylık 20000_TL'dir. En düşük Diş Hekimi maaşı 15000_TL, En yüksek ise 25000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diş Hekimi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2261.04

Meslek Adı :

Diş Hekimi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Sağlık İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Diş Hekimleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Diş hekimi dişte ve ağız boşluğunda oluşan hastalıkların ve bozuklukları teşhis etmek için muayene ederek tıbbi tedavi metotlarını tatbik ederek ve koruyucu hizmetlerde bulunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diş Hekimi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaların şikayetlerini dinleyerek dişleri sont aracı ile kontrol etmek,

b) Röntgen filimi çektirmek,

c) Filimi inceleyip hastalığı teşhis etmek,

d) Tedavisi mümkün olan dişleri dolgu yapmak için çürük kısmı temizleyerek, açılan boşluğa kaide materyalini doldurmak ve dişin yüksekliğini kontrol etmek,

e) Tedavisi mümkün olmayan dişleri anestezi yaparak çekmek,

f) Apseli diş için reçete yazmak,

g) Kayıt dişleri köprü ve protezle yenilemek,

h) Kanal tedavisi yapmak,

i) Diş ağız veya diş etleri hastalıklarını ilaçlar veya cerrahi müdahaleyle tedavi ederek gereken hallerde lokal veya genel anestezi yapmak,

j) Hastalarda ağız sağlığı ve temizliği, ağız bakım hizmetlerinde organize ederek anlatmak,

k) Toplum ağız sağlığı sorunları hakkında tavsiyelerde bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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