Diş Hekimi Ahmet Mustafa Zeren, "Hastalarımızın bir bölümü ağzında hiç dişi olmaması şikayeti ile kliniğimize başvururken bir kısmı ise uzun dönem kötü hijyenin sebep olduğu yaygın diş çürüğü veya diş eti hastalıkları nedeniyle bir anda bütün dişlerini kaybetme durumu ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaygın bilginin aksine diş hekimliği alanında yeni gelişmeler ışığında eskiden aylar, yıllar süren uygulamalar uygun ağızlarda kısa sürelerde bitirilebiliyor" dedi.

Medicine Hospital Diş Hekimi Ahmet Mustafa Zeren, diş hekimliğinde son dönem gelişmeleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında açıklamalarda bulundu. Zeren, "Hastalarımızın bir bölümü ağzında hiç dişi olmaması şikayeti ile kliniğimize başvururken bir kısmı ise uzun dönem kötü hijyenin sebep olduğu yaygın diş çürüğü veya diş eti hastalıkları nedeniyle bir anda bütün dişlerini kaybetme durumu ile karşı karşıya kalabiliyor. Yaygın bilginin aksine diş hekimliği alanında yeni gelişmeler ışığında eskiden aylar, yıllar süren uygulamalar uygun ağızlarda kısa sürelerde bitirilebiliyor" dedi.

"Diş hekimliğinde fast& fixed veya all on four-six diye adlandırılan aslında yeterli sayıda implantın aynı anda ağıza belli bir tutucu kuvvetin uygulanmasıyla yerleştirilmesi sonucu hastalarımıza 72 saat içerisinde anında sabit geçici dişler kazandırılabiliyor" diyen Zeren, "Bu uygulama sonrası hastamız 4 hafta müddetince makarna ve balıktan daha sert olmayan gıdalarla beslenip bu sertlikteki gıdaları çiğneyebiliyor. 4 hafta sonra dilediği gıdaları yemeye başlayan hastalarımıza ortalama 8-10 hafta sonra sabit geçici dişler yapılabiliyor. Bu sistemler hastaya uygulanan implantları eğimli yerleştirilmesine müsade ettiğinden sinüslere kemik eklenmesi gereken tam dişsiz hastalarda tedavi süresini 1 yıldan 3 aya kadar indirebiliyor" ifadelerini kullandı.

Zeren, protezlerinin sürekli çıkmasından şikayet edenler için şunları kaydetti: "Tam dişsiz hastalarda en sık karşılaşılan durum alt protezlerin sürekli yerinden çıkarak yemek ve konuşmaya engel olmasıdır. Hastalarımız ilerleyen yaş ile beraber alt çenede kemik kayıpları yaşarlar ve damak artık protezin hareketini engellemede yetersiz kalmaya başlar. Ayrıca alt çenede dilin varlığı da protezin hareketine sebebiyet verir."

"Uzun ve teferruatlı cerrahi işlemlere sağlık durumu gereği katlanamayacak ileri yaştaki hastalarımızda veya tüm çenede implant için uygun kemiği olmayan hastalarımızda hastanın çenesinin ön bölgesine konan 3-4 adet implantla protezi konumunda sabit tutmak ve hastalarımıza dişli hallerine yakın bir yeme kazandırmak mümkün olabilmektedir" diyen Zeren, "Bu seçenekte tedaviler ortalama 3 ay sürer. Dişler diş hekimliğinde "ball ataşman" veya "locator" ismiyle adlandırılan halk arasında çıtçıt ismiyle tabir olunan aparatlar vasıtasıyla proteze bağlanır ve istenildiğinde hasta tarafından çıkartılarak temizlenebilir" şeklinde konuştu.

Diş beyazlatmak mı temizletmek mi?

Zeren diş temizliği hakkında şu önemli bilgileri paylaştı:

"Diş temizletme (detertraj) ağzında çok fazla diş taşı olan bireylerin bu taşların diş eti enfeksiyonu oluşturmasını engellemek veya oluşmuş enfeksiyonun tedavisi için yapılan bir işlemdir. Diş temizliği onarılan dişler doğal rengine kavuşur. Diş beyazlatma ise temiz ve sağlıklı olan dişlerin var olan renk tonunun birkaç ton açılması işlemidir. Bu iki işlemin de dişlere herhangi bir zararı yoktur. Bu işlemlerin ardından dişler de hassasiyet oluşması normal bir durumdur ve uygun bir tedavi ile anında geçirilebilir.

Diş temizlemeye neden ihtiyacımız var?

İki sebepten dolayı diş temizliğine ihtiyacımız var; Kalp hastalığı, demans ve diyabet komplikasyonları gibi vücudun geri kalanındaki hastalıkları önlemek için, iş kaybını önlemek için.

Ağız, tüm vücuttan tamamen farklı bir alandır ve yediğimiz yemeklerden ve gün boyu yaptığımız konuşmadan oldukça etkileniyor. Ve bu da özel dikkat gerektirir.

Diş temizliği plak ve tartar oluşumunu giderir. Fakat çok fazla plak ve tartar oluşumu diş eti hastalığına yol açar.

Ağız kuruluğu, vücudunuzun bağışıklık sisteminin iltihaplı ve kanamalı diş etleri ile bu tartar birikmesine tepki vermesidir. Diş eti hastalığı ilerledikçe, ağzınızdaki kemik ve dokulara zarar verir.

Diş temizliği bunları önlemede kritik öneme sahiptir.

6 ay ve ya senede bir diş temizliği yaptırın

Diş yüzeyleri iyi temizlenmediği takdirde diş plağı dediğimiz mikrobiyaldenplak oluşur. Bu mikrobiyaldenplak tükürük ile birlikte tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonları ile birlikte çökelmeye başlar ve bu nedenle diş taşı oluşur.

Diş taşı, diş aralarında bir süre sonra diş eti çekilmesine sebep olarak bu sefer kısır döngü halinde tekrar diş taşı oluşumu, tekrar diş eti çekilmesi olarak devam eder. Bu durumun önüne geçmenin tek yolu diş taşı temizliğidir. Altı ayda bir ya da sene de bir mutlaka diş taşlarını kontrol edip temizletmemiz gerekir.

Diş taşlarınızı temizletmediğiniz takdirde bu kısır döngüye girerseniz eğer zaman içerisinde diş etleriniz ve diş destek dokularınızda kayıplar oluşarak dişlerinizde sallanmalar meydana gelebilir. Hatta diş kaybına kadar gidebilir. Dolayısıyla diş taşlarınız birikmemesi, kötü ağız kokusu olmaması için altı ay veya sene de bir diş temizliği yapmanız gerekir.

Diş beyazlatma

Beyazlatma dişlerin yapısında oluşan renklenmeleri giderme işlemidir. Estetik diş hekimliği yöntemleri arasında sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Beyazlatma işlemi sonucu; çay, kahve, sigara vs. kullanımıyla birlikte ya da zamanla kendiliğinden oluşan renk değişimlerinde dişler geçici olarak beyazlar.

Zamanla dişlerin mineral yapısındaki bozulmalara bağlı olarak mine tabakası daha gözenekli bir yapı halini alır. Bu yapı dişlerde pigmentasyona uygun bir ortam hazırlayarak diş renginin koyulaşmasına neden olur. Ayrıca çay, kahve, sigara, tetrasiklin türevi antibiyotikler ya da aşırı flor alımı dişlerin renginde değişikliklere neden olabilmektedir. Beyazlatma dişlerin yapısında oluşan renklenmeleri giderme işlemidir. Şu anda bilinen iki değişik beyazlatma yöntemi vardır.

Diş beyazlatma zararlı mıdır?

Diş ağartma ya da diş beyazlatma işleminin kalıcı hiç bir zararı tespit edilememiştir. Özellikle diş dokusu aşırı geçirgen olduğunda kişiden kişiye fark gösterecek şekilde diş beyazlatma işlemi hassasiyete neden olabilmektedir. Bu hassasiyet kişiye nahoş bir his verebileceği gibi 24 içerisinde kaybolacaktır ve kalıcı değildir. Diş beyazlatma süresi meydana gelebilecek bu hassasiyete göre kısaltılmalıdır. Bu kişilerde diş beyazlatma işlemi sayı olarak daha fazla seanslar halinde, daha kısa sürelerde uygulanarak yapılmalıdır.

Diş beyazlatmada nelere dikkat etmeliyim?

Yapılan beyazlatma işlemini takiben özellikle ilk haftalarda çay, kahve, kırmızı şarap, vişne suyu ,sigara ve bazı ağız gargaraları gibi dişe rengini verebilecek unsurlardan kaçınılmalıdır. İlk haftalarda dişler dış etkenlere daha fazla açık olacaktır."

Kaynak: İHA