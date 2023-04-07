Diş Kanaması Orucu Bozar Mı? Kanamada Neler Yapılmalı! Oruca Devam Etmeli Mi?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından orucu nelerin bozup bozulmadığı merak edilen konular arasında yer almaya başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve bilinen bazı olumsuz durumlar kimi zaman orucu bozar. Oruç tutan ya da tutacak kişilerin öncesinde orucu bozan birçok etkeni bilmesinde fayda vardır.

Orucu Bozan Şeyler Nelerdir?

Herkesin bildiği üzere orucu direkt olarak bozan şey kişinin bile bile bir şeyler yemesidir. Niyetli kişi oruç olduğunu unutup herhangi bir şey yediği takdirde oruç bozulur fakat kaza tutulmak zorunda değildir. Niyetli bir kişinin cinsel ilişkiye girmesi orucu direkt olarak bozar. Kaza orucu tutulması gerekir.

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Ağız ve buruna sıvı ilaç spreyleri damlatmak ya da akıtmak orucu bozan etkenler arasında yer alır.

Bilerek istifra etmek orucu bozar.

Kan almak ve iğne yaptırmak orucu bozar.

Sigara içmek orucu bozar kaza ve tövbe etmek gerekir.

Vücudun bir bölümünün kan akması orucu bozmaz fakat kanayan bölgenin ağız içerisine girip tükürükle karışması sonucunda yutulduğu takdirde oruç bozulur ve kaza orucu tutulması gerekir. Diş kanaması orucu bozar mı sorusu merak edilen bir sorudur. Niyetli kişi kanı yutarsa oruç bozulur.

Sakız çiğnemek orucu bozar.

Kadınlarda oruca niyet edildikten sonra adet olması orucu bozan etkenlerdendir. Adet döneminin tamamlanmasından sonra kaza orucu tutulması gerekir. Aynı zamanda adet dönemindeki bir kadının oruç tutması haramdır.

Mastürbasyon yapmak orucu bozar.

Niyetli kişinin vücudundan akan gözyaşı ya da ter bir şekilde ağız içine girip kişinin yutmasına sebebiyet olursa oruç bozulur.

Oruçlu bir kişinin bütün bu maddelere dikkat etmesi gereklidir. Aksi halde bu maddeler orucu bozarak kaza orucu tutulmasını gerektirir. Oruç tutmadan önce orucu bozan şeyleri bilmeniz bu süreçte size yapmanız gereken ve yapmamanız gereken şeyleri gösterecektir.

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Diş Kanaması Orucu Nasıl Bozar?

Diş kanaması orucu bozar mı denildiğinde diş yalnızca kanadığı zaman oruç bozulmaz. Fakat kanayan diş niyetli kişinin ağız içerisindeki tükürük salgısı ile karışıp en ufak boğazından midesine inmesi durumunda oruç bozulur. Diş kanamasının orucu bozup bozmadığı oldukça merak edilen sorulardan bir tanesi olmakla birlikte niyetli olduğunuz bir zaman diliminde diş kanaması yaşıyorsanız direkt olarak yutmamaya özen gösterip bir peçete yardımı ile kanı durdurmanız gerekmektedir. Kanı durdurduğunuzdan emin olduktan sonra orucu bozacak herhangi bir problem kalmaz.

Diş kanaması oruçluyken istenmeden yaşanan bir durum olduğu için farkında olmadan diş kanaması yaşayıp yutkunduğunuz zaman bir sorun teşkil etmez. Fakat dişinizde en ufak bir kanama gördüğünüz takdirde kuru bir mendil ya da kuru bir peçete yardımı ile kanı durdurmanız gerekmektedir. Yani diş kanaması orucu bozar mı diyorsanız kanı yuttuğunuz takdirde oruç bozulur.