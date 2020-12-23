Diş kliniğinde kan donduran görüntü! Meslektaşını dakikalarca öldüresiye dövdü

Harbiye'de 20 Ekim'de yaşanan olayda, 34 yaşındaki asistan Hadiye D. çalıştığı diş kliniğinde tıbbi malzemeleri paketlediği sırada Meryem adlı diğer çalışan tarafından saldırıya uğradı.

"Burayı sen süpüreceksin. Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" diyen Meryem isimli kadın, meslektaşına saldırdı. Hadiye D. dışarı kaçmak istese de öfkeli kadının gazabından kurtulamadı. Hediye D.'yi saçlarından tutarak iş yerinin içerisine doğru çeken Meryem adlı kadın, saçlarından sürüklediği meslektaşını daha sonra kafasını yerlere vurdu.

ESNAFTAN YARDIM İSTEDİ

Hadiye D. yaşadığı dehşet dolu anlarına arından dışarı çıkarak esnaftan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadın daha sonra polis merkezine giderek şikayette bulundu.

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Polis merkezindeki ifadesinde yaşadığı dehşet dolu anları anlatan Hediye D., "Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık. Bugün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi.

Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.