Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi ne iş yapar, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Tanımı;

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Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi Maaşları

Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.18

Meslek Adı :

Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dış mekân süs bitkileri yetiştiricisi; Ziraat mühendisinin hazırladığı plan dahilinde iş organizasyonu yapan, tohumla, çelikle, aşıyla fidan üreten, ürünü ekime dikime hazırlayan,dikim işlemini gerçekleştiren, bitkilerin kültürel bakımını üstlenen, fidanları söken ve pazara hazırlayan, alet ve ekipmana bakım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dış Mekan Bitkileri Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Tohumdan fide/ fidan üretimi yapmak,

c) Çelikle fide/fidan üretimi yapmak,

d) Aşılı fidan üretimi yapmak,

e) Ayırmayla fide/fidan üretimi yapmak,

f) Daldırmayla fidan üretimi yapmak,

g) Dikim hazırlığı yapmak,

h) Dikim yapmak,

i) Bitkilerin kültürel bakımını yapmak,

j) Budama yapmak,

k) Fide/ fidanları sökerek pazara hazırlamak,

l) Alet ekipmana bakım yapmak,

m) Meslek eğitimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,

n) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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