Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3214.03

Meslek Adı : Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Tıp Teknisyenleri Ve Eczacılık Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Tıbbi Protez Ve Diş Protez Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Diş Protez Teknikeri diş protez hekimince verilen ölçünün üzerine uygun olan protezi yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Diş protez hekimince verilen alçı model hazırlamak,

b) Alçı kalıp üzerine mum modelaj hazırlamak,

c) Mum modelajı metal döküme dönüştürmek,

d) Dökümden çıkan metali temizleyip döküm modeline uygulamak,

e) Yapılan model protezleri hasta ağzında prova yapmak üzere hekime vermek,

f) Model dişe uygun ise porselen çalışmasını yapmak,

g) Metalin üzerine apak sürmek,

h) Apak uygulaması sonrası hastanın ağız kapanışına uygun, dişin anatomik yapısına uygun şekilde dentin ve mine uygulamak,

i) Bu aşamaların her birinden sonra fırında pişirme işlemi yapmak,

j) Pişen porselen dişler modele ve hasta ağzı kapanışına göre tesviye etmek,

k) Diş protezine estetik düzenlemeler yapmak, Tekrar pişirmek, tesviye etmek, diş hekimine provaya göndermek,

l) Diş hekimce prova yapılan protezler renklendirme ve parlatılma işlemi için tekrar pişirmek,

m) Tüm işlemleri tamamlanan diş protezleri hekime göndermek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Güncel Meslek : EVET

Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmeni mesleği için “2321.49” kod olarak kullanılır iken Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni mesleği için “2321.25” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Diş Protez Teknolojisi Sağlık Teknikeri Meslek Kodu “3214.03” olarak belirlenmiştir.

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