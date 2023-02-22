Diş sağlığı sorunlar nedeniyle işten çıkarıldı! Mahkeme emsal karar imza attı!

Olay Belçika'da pandemi döneminde gerçekleşmiş ve bir kadının iş başvurusu yapması sonrası iş görüşmesine gitmesiyle başlamaktadır. İş görüşmesini yaptığı dönemde Covid-19 salgını sürdüğü için maske takan ve salgın nedeniyle diş tedavisinde geciken kadının dental sorunları, ilk iş gününde işvereni tarafından fark edildi. Aynı gün işveren tarafından kadına işten rızasıyla ayrıldığına dair belge imzalamasını ve bir daha işe gelmemesini istediler.

AYRIMCILIK NEDENİYLE MAHKEMEYE BAŞVURDU

35 yaşındaki kadın olay sonrası ayrımcılıkla mücadele kurumu UNIA'ya başvurdu. UNIA, kadının işvereniyle birkaç kez görüşme talep etti ancak bu talepler reddedildi. Eski patronunun görüşmeyi kabul etmemesi üzerine, kadın Aalst kentindeki iş mahkemesine dava açtı.

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EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR

Dava sırasında işveren, kadının iş görüşmesi sırasında hayati bilgileri sakladığını ve agresif tavırlar sergilediğini savundu. Hakim, işverenine ceza olarak tazminat ödemesini, 6 aylık brüt ücretini karşılaması gerektiğini ve bir daha kişilerin görüntüsü, engeli veya hastalıkları nedeniyle ayrımcılık yapmaması gerektiğine hükmetti.