Diş uzmanından diyabet hastalarına uyarı

Ağız ve Diş Hastalıkları Uzmanı Dt. Serdar Öztopraktan, diyabet hastalarını uyararak "Diyarbet ağızda enfeksiyon riskini artırır. Sağlıklı bir ağız, kan şekeri yönetimine yardımcı olur" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Uzmanı Dt. Serdar Öztopraktan, diyabet hastalarının diş sağlığı konusunda dikkatli olması gerektiğini belirterek, diyabet hastalığı ağızda enfeksiyon riskini artırdığını ve sağlıklı bir ağız ve dişlerin kan şekeri yönetimine yardımcı olduğunu söyledi. Öztoptaktan, "Diyabet yani şeker hastalığı, toplumda sık rastlanan kronik bir metabolizma ve endokrin sistem hastalığıdır. Kısmi veya tam insülin eksikliği ya da dokuların insüline direnci, kan glikoz seviyesindeki artışa hiperglisemi, dolayısıyla da diyabete şeker hastalığına neden olur. İyi kontrol edilemeyen hiperglisemi vakalarında başta ağız ve dişler olmak üzere vücudun çeşitli organ ve sistemlerinde hasarlar ya da fonksiyon bozuklukları görülür. Yüksek kan şekeri, diş ve diş etlerinde kolayca enfeksiyon gelişmesine neden olur, bu da kan şekerinde daha da fazla artışa yol açabilir. Diyabette diş ve diş eti sağlığı yönünden kan şekerinin mümkün olduğunca normal aralıkta tutulmasının yanında günde en az iki kez dişlerin fırçalanması, sigara içilmemesi ve yılda iki kez diş doktoru kontrolü gerekir" dedi.

"Diyabet kan damarlarında bozulmaya neden olur"

Dt. Serdar Öztopraktan, diyabet kan damarların bozulmaya neden olduğunu aktardı. Öztopraktan, "Şeker hastalığı yani diyabet ağız ve diş sağlığını olumsuz yönde etkiler. Diyabet yüzünden artan kan şekeri dokuları besleyen kan damarlarında bozulmaya neden olur. Buna istinaden ağız ve diş sağlığı sorunlarına sebep olur. Damarsal problemler diş eti problemleri, periodontal problemler kemik rezepsiyonları buna bağlı diş kayıpları oluşmasını sağlar. Bu yüzden diş ve ağız sağlığı için diyabet hastaları ağız ve diş hijyenine daha fazla özen göstermeli. Ağızdaki plak oluşumunu engellemeli, fırça kullanımını düzenli ve sürekli hale getirmeli" diye konuştu.

"Kanama ve enfeksiyon riskinin oluşmaması gerekiyor"

Diş eti tedavisinin uygulanmasında kanama ve enfeksiyon riskinin oluşmaması gerektiğini vurgulayan Dt. Serdar Öztopraktan, diyabet hastalarında kan şekeri seviyesi sürekli kontrol altına alınması gerektiğini hatırlattı. Öztopraktan, "Diş tedavisi veya diş tedavisinin uygulanabilmesi için kanama ve enfeksiyon riskinin oluşmaması, bunlar mevcut ise kan şeker düzeyinin kontrol altına alınarak gerekli görülürse, müdahale öncesi ve sonrası antibiyotik ile antienflamatuar ilaç tedavisi yapılmalıdır. Kan şekerinin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda ise diş çekimi ve dişeti tedavi müdahalesinden kaçınılmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA