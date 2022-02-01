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Dış Yarıçap ne demek, TDK'ya göre Dış Yarıçap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Dış Yarıçap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Dış Yarıçap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Dış Yarıçap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Dış Yarıçap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Dış Yarıçap ne demek, TDK'ya göre Dış Yarıçap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dış yarıçap ne demek? Dış yarıçap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dış yarıçap kelimesi. Peki dış yarıçap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dış yarıçap nedir, dış yarıçap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DIŞ YARIÇAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dış yarıçap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dış yarıçap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzgün bir çokgenin köşelerinden geçen dairelerin yarı çapı

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