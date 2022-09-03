Dışarı çıkacaklar dikkat! İBB'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte ilçe ilçe hava durumu

İBB, İstanbul genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Dışarı çıkacaklar dikkat! İBB'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte ilçe ilçe hava durumu

Marmara bölgesi kısa bir aranın ardından yeniden sağanak yağışların etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre İstanbul'unda arasında bulunduğu bölgede bugün sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olması beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları sağanak yağışlara karşı uyardı.

Dışarı çıkacaklar dikkat! İBB'den vatandaşlara sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

İBB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"AKOM verilerine göre bugün itibari ile başlayacak olan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geçişlerinin Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz."

Dışarı çıkacaklar dikkat! İBB'den vatandaşlara sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji'den bir iyi, bir kötü haber! 4 bölgeyi sağanak yağış vuracak, diğer yerlerde sıcak hava kavuracak! İşte il il hava durumuMeteoroloji'den bir iyi, bir kötü haber! 4 bölgeyi sağanak yağış vuracak, diğer yerlerde sıcak hava kavuracak! İşte il il hava durumu

İSTANBUL VE İLÇELERİNDEKİ HAVA DURUMU

İL ve İLÇELERİMİZDE HAVA
İSTANBUL
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)		En Yüksek
(°C)
AdalarParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ArnavutköyParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
AtaşehirParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
AvcılarParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BağcılarParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26
BahçelievlerParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BakırköyParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BaşakşehirParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı27
BayrampaşaParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BeşiktaşParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BeykozParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
BeylikdüzüParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
BeyoğluParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
BüyükçekmeceParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
ÇatalcaParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ÇekmeköyParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
EsenlerParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
EsenyurtParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
EyüpParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
FatihParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
GaziosmanpaşaParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
GüngörenParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
İstanbulParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
KadıköyParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
KağıthaneParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
KartalParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
KüçükçekmeceParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
MaltepeParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
PendikParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı30
SancaktepeParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı27
SarıyerParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı26
ŞileParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
SilivriParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ŞişliParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
SultanbeyliParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29
SultangaziParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
TuzlaParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı31
ÜmraniyeParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ÜsküdarParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı28
ZeytinburnuParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı29

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