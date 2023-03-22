Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Mart 2023 Çarşamba gününe dair hava tahminlerini yayınladı. Güncel hava durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar ülkenin bazı illerinde etkisini göstermeye devam edecek. İşte il il hava durumu...

Melahat Ersoy
Editör
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Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

22 Mart 2023 Çarşamba günü, havanın nasıl olacağı dışarı çıkacak ve işe gidecek olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 22 Mart 2023 Çarşamba?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 22 MART 2023 ÇARŞAMBA?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 22 Mart 2023 Çarşamba gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Erzurum çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun kuzeydoğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun kuzey kıyılarında doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

MARMARA
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12 °C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu sağanak yağışlı

EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİVAS °C, 12°C
Parçalı bulutlu

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Dışarı çıkacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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