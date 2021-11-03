Dışarı çıkacaklar dikkat! Sağanak yağışa yakalanabilirsiniz! Hava bugün nasıl olacak 3 Ekim 2021 Çarşamba?

Yurt genelinde son günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Ancak Meteoroloji yayınladığı son verilerle vatandaşları yeniden sağanak yağış tehlikesine karşı bilgilendirdi. Vatandaşlar da 3 Ekim 2021 Çarşamba gününde hava durumunun nasıl olacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda internet arama motorlarında hava bugün nasıl olacak 3 Ekim 2021 Çarşamba? sorusu araştırılıyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu verileri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 3 EKİM 2021 ÇARŞAMBA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 23°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KASTAMONU 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇORUM 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KARS 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 12°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı