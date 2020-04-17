Dışarı çıkamayınca kaz ve hindi yavrularını evde büyütmeye başladı

KARS'ın Arpaçay ilçesinde yalnız yaşayan Hediye Aydoğan (75), covid-19 tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayınca kaz ve hindi yavrularına evde bakmaya başladı.

Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Hediye Aydoğan, kaz ve hindi yetiştirerek gelir elde ediyor. 3 çocuğu İstanbul'da bir kızı köyde olan Hediye Aydoğan, evden çıkması yasak olan yaş grubunda olduğu için dışarı çıkamayınca, kaz ve hindi yavrularına evde bakmaya başladı. Aydoğan, ekmeği sütle ıslatıp mama olarak yedirdiği kaz yavrularını leğende, hindi yavrularını ise karton kutu içinde büyütüyor.

Kazların sayısını "nazar değmesin" diye vermeyen Hediye Aydoğan, "Kaz yavrularının altının bezleri, yiyecekleri, bakımları oldukça zor. Çok hassaslar. Hindi yavruları da aynı. Ben de bunlarla ilgilenerek vakit geçiriyorum" diye konuştu.

Koronavirüs hastalığından korktuğunu ifade eden Hediye Aydoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 3 yıl önce kaybettiği eşi Ömer'in hayrına 200 TL bağışta bulundu. Hediye Aydoğan, "Allah milletimize de devletimize de zeval vermesin" dedi.

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Kaynak: DHA