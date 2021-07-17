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Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

Meteorolojinin tahminlerine göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi? İşte il il hava durumu...

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

Yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Temmuz ayında hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Birçok ilimizde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı, genel olarak ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu kapsamda 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?  sorusuna yanıt arıyor. İl il hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu

BAYBURT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Tayfun Altuntaş
Editör
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