Dışarı çıkarken bir kez daha düşünün! Sıcak havalar o illeri kasıp kavuracak! Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi?
Meteorolojinin tahminlerine göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi? İşte il il hava durumu...
Yaz sıcaklarının kendisini iyiden iyiye hissettirdiği Temmuz ayında hava sıcaklıkları yükselmeye devam ediyor. Birçok ilimizde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı, genel olarak ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu kapsamda 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Hava bugün nasıl olacak 17 Temmuz 2021 Cumartesi? sorusuna yanıt arıyor. İl il hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününde ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, zamanla yurdun iç ve güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
BAYBURT °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusu ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık