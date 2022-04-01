Dışarı çıkarken dikkat edin! Meteoroloji'den sağanak yağış ve 3 bölge için toz taşınımı uyarısı!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan 2022 Cuma gününün hava durumu tahminini yayımladı. Bu kapsamda hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 1 Nisan 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı? sorularının yanıtları haberimizde...

1 NİSAN 2022 CUMA HAVA DURUMU: HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 1 Nisan 2022 Cuma gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:

" Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor."

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu