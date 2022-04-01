Dışarı çıkarken dikkat edin! Meteoroloji'den sağanak yağış ve 3 bölge için toz taşınımı uyarısı!
Son dakika: Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 1 Nisan 2022 Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde artmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Nisan 2022 Cuma gününün hava durumu tahminini yayımladı. Bu kapsamda hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 1 Nisan 2022 Cuma hava durumu nasıl olacak, bugün yağmur yağacak mı? sorularının yanıtları haberimizde...
1 NİSAN 2022 CUMA HAVA DURUMU: HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre 1 Nisan 2022 Cuma gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:
" Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor."
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli-yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli yerel sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu