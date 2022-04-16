Dışarı çıkmak isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artıyor, açık ve bulutlu hava etkili olacak

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte işe gidecek olan veya dışarı çıkacak olanlar hava durumu hakkında internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Özellikle yurt genelinde açık ve bulutlu hava etkisini sürdürürken bazı illerimizde ise sağanak yağış etkili olacak. Son durumu merak edenler de Hava bugün nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kapsamda 16 Nisan 2022 Cumartesi hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16 Mart 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:

" Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır."

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık