Dışarı çıkmak isteyenler dikkat! Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artıyor, açık ve bulutlu hava etkili olacak
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 16 Nisan 2022 Cumartesi gününde hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artması yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Ağrı, Van, Hakkari illerinde gök gürültülü sağanak yağış yüksek yerlerde ise kar beklenirken yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. İşte il il hava durumu...
Hafta sonunun gelmesiyle birlikte işe gidecek olan veya dışarı çıkacak olanlar hava durumu hakkında internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Özellikle yurt genelinde açık ve bulutlu hava etkisini sürdürürken bazı illerimizde ise sağanak yağış etkili olacak. Son durumu merak edenler de Hava bugün nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu kapsamda 16 Nisan 2022 Cumartesi hava durumu haberimizde...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 16 NİSAN 2022 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 16 Mart 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin ediliyor:
" Ülkemizin güneydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır."
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus, yer yer sis ile birlikte doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus bekleniyor.
AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu
VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık