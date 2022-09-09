Dışarı çıkmak isteyenlere müjde! Meteoroloji duyurdu: O illerde sıcaklık 30 dereceyi aşacak, yurt genelinde yağış yok! İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 9 Eylül 2022 Cuma gününde hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken birçok ilde hava sıcaklığının 30 dereceyi aşması bekleniyor. İşte il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu tahmini vatandaşların odağında yer alıyor. Bu kapsamda yaşadığı ilin hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için 9 Eylül 2022 Cuma hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 9 EYLÜL 2022 CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 9 Eylül 2022 Cuma gününün hava durumu tahmininde şu ifade yer aldı:

Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Dışarı çıkmak isteyenlere müjde! Meteoroloji duyurdu: O illerde sıcaklık 30 dereceyi aşacak, yurt genelinde yağış yok! İşte il il hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmak isteyenlere müjde! Meteoroloji duyurdu: O illerde sıcaklık 30 dereceyi aşacak, yurt genelinde yağış yok! İşte il il hava durumu...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmak isteyenlere müjde! Meteoroloji duyurdu: O illerde sıcaklık 30 dereceyi aşacak, yurt genelinde yağış yok! İşte il il hava durumu...

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Dışarı çıkmak isteyenlere müjde! Meteoroloji duyurdu: O illerde sıcaklık 30 dereceyi aşacak, yurt genelinde yağış yok! İşte il il hava durumu...

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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