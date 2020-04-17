Dışarı çıktığı için ceza yazılan 68 yaşındaki vatandaş, polise teşekkür etti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkması sınırlandırılan 68 yaşındaki vatandaş, sokakta olduğu için kendisine 392 lira ceza yazan polis ekiplerine, görevlerini yaptıkları için teşekkür etti.

Ayakkabı boyacısı Ahmet Toygar, gece 24.00'te başlayacak iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldi. Burada denetim yapan polis ekipleri, dışarı çıktığı için Toygar'a 392 lira ceza uyguladı.

Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin yazdığı cezayı doğru bulduğunu söyledi.

Görevlerini yaptıkları için polis ekiplerine teşekkür eden Toygar, şöyle konuştu:

"Beni Malkara'da çoğu kişi tanır. Burada yıllardır ayakkabı boyacılığı yapıyorum. Daha yeni evden çıkmıştım. İhtiyaçlarım vardı, onları gidermek istedim. Ekiplere yakalandık ve cezayı yedik. Ne diyebilirim ki onlar vazifelerini yapıyorlar, iyi çalışıyorlar, tebrik ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Bundan sonra bir daha dışarı çıkmam."

Toygar, polis ekiplerince evine götürüldü.





Kaynak: AA