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  3. Dışarısı kokoreççi içerisi gece kulübü olan mekana baskın düzenlendi

Dışarısı kokoreççi içerisi gece kulübü olan mekana baskın düzenlendi

Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına yoğun insan girip çıkmasından şüphelenen vatandaşların ihbarı ile baskın düzenleyen polis, kokoreççi görünümüyle gece kulübü işleten mekana cezai işlem uyguladı.

Dışarısı kokoreççi içerisi gece kulübü olan mekana baskın düzenlendi

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü.

Ekipler kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekipler, kokoreççi dükkanını mühürleyerek sahibine cezai işlem uyguladı.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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