Dışbükey ne demek, TDK'ya göre Dışbükey kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dışbükey ne demek? Dışbükey TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dışbükey kelimesi. Peki dışbükey ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dışbükey nedir, dışbükey kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DIŞBÜKEY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dışbükey kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dışbükey kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks



DIŞBÜKEY CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dışbükey mercek. Dışbükey ayna.

