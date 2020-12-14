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Discord çöktü mü? Discord açılmıyor | Neden açılmıyor?

Video oyunları için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord'a da, Google'ın çöktüğü iddialarının ardından erişim problemi yaşandığı öğrenildi. Peki Discord çöktü mü? | Discord açılmıyor | Neden açılmıyor?

Discord çöktü mü? Discord açılmıyor | Neden açılmıyor?

Türkiye'deki birçok oyuncu tarafından kullanılan ve video oyunları için geliştirilen sesli ve yazılı  iletişim programı olan Discord'a erişim sorunu yaşanıyor. Google'ın tüm servislerinin çöktüğü iddiaları üzerine Youtube ve Gmail'in ardından Haritalar, Analytics gibi uygulamalara giriş yapılamazken şimdi de Discord'da sorun yaşanıyor.

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Gmail ile bağlanan tüm Google hesaplarına erişim sorunları yaşandığı belirtilirken sorunun sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Discord sunucularında da erişim sıkıntısı yaşandığı bilinirken giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına 'MAalesef bir şeyler ters gitti' uyarısı geliyor.

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Haritalar, Adsense, Analytics vb. uygulamaların Gmail'e bağlı olduğu için çalışmaları durdu. Google Play üzerinden indirmelerde ve güncellemelerde de sorun yaşandığı gelen bilgiler arasında. 

Google sunucularında yaşanan teknik sorunlardan etkilenmeyen nadir topluluklardan olan Facebook ve Twitter şirketlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması dikkat çekti.

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorumGmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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