Discord çöktü mü? Discord açılmıyor | Neden açılmıyor?

Türkiye'deki birçok oyuncu tarafından kullanılan ve video oyunları için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord'a erişim sorunu yaşanıyor. Google'ın tüm servislerinin çöktüğü iddiaları üzerine Youtube ve Gmail'in ardından Haritalar, Analytics gibi uygulamalara giriş yapılamazken şimdi de Discord'da sorun yaşanıyor.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ? DİSCORD AÇILMIYOR | NEDEN AÇILMIYOR?

Gmail ile bağlanan tüm Google hesaplarına erişim sorunları yaşandığı belirtilirken sorunun sebebine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Discord sunucularında da erişim sıkıntısı yaşandığı bilinirken giriş yapmak isteyen kullanıcıların karşısına 'MAalesef bir şeyler ters gitti' uyarısı geliyor.

YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek?

Haritalar, Adsense, Analytics vb. uygulamaların Gmail'e bağlı olduğu için çalışmaları durdu. Google Play üzerinden indirmelerde ve güncellemelerde de sorun yaşandığı gelen bilgiler arasında.

Google sunucularında yaşanan teknik sorunlardan etkilenmeyen nadir topluluklardan olan Facebook ve Twitter şirketlerinin sorunsuz bir şekilde çalışması dikkat çekti.

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Gmail çöktü mü? Gmail neden açılmıyor? Gmail bir şeyler ters gitti| Hesabıma giriş yapamıyorum