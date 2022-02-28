Disfazi ne demek, TDK'ya göre Disfazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Disfazi ne demek? Disfazi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi disfazi kelimesi. Peki disfazi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre disfazi nedir, disfazi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİSFAZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Disfazi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Disfazi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre disfazi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinir merkezlerindeki bir bozukluktan dolayı konuşma bozukluğu veya güçlüğü

