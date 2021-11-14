Dişi Bakır ne demek, TDK'ya göre Dişi Bakır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dişi bakır ne demek? Dişi bakır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dişi bakır kelimesi. Peki dişi bakır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dişi bakır nedir, dişi bakır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DİŞİ BAKIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dişi bakır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre dişi bakır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kolay işlenebilen bakır

