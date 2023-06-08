Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!

Kosta Rika'daki bir hayvanat bahçesinde dişi timsah kendi kendine hamile kaldı. Bilim insanlarının araştırmaları sürüyor.

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Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!

Kosta Rika'daki 18 yaşındaki Amerikan timsahı, Ocak 2018'de yumurtladı, ancak yumurtadaki fetüs tamamen şekillenmiş olmasına rağmen ölü doğdu ve dolayısıyla yumurtadan çıkmadı. Uzmanlar, bu olayın ardından tesiste çalışan bir grup araştırmacı, ABD'deki Virginia Polytechnic Üniversitesi'nde bakire doğum üzerine çalışan bir grup araştırmacıyla iletişime geçti.

Fetüsü analiz eden ekip, genetik olarak annesiyle yüzde 99,9 oranında benzer olduğunu ve babasının olmadığını doğruladı. Bu, dişi timsahın partenojenez yoluyla kendi kendine üreme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

Dişi timsahların tek başına üreyebildikleri ortaya çıktı!

Bakire doğum fenomeni, kuşlar, balıklar ve diğer bazı sürüngen türlerinde daha önce gözlemlenmişti, ancak timsahlar için ilk kez belgelenmiştir. Araştırmacılar, bu özelliğin timsahlarda kalıtsal olabileceğini ve hatta dinozorlar gibi geçmişteki bazı türlerde de var olmuş olabileceğini öne sürüyor.

Royal Society dergisinde yayınlanan bir makalede, araştırmacılar, bakire doğumun timsahlar arasında daha yaygın olabileceğini ve insanlar tarafından henüz fark edilmemiş olabileceğini belirtiyorlar. Bu bulgu, timsahların evrimsel geçmişi ve üreme stratejileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

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