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  4. 1 değil, 2 değil Diagne sınırı aştı! Disiplinsiz tavırları Galatasaray cezasız bırakmadı

1 değil, 2 değil Diagne sınırı aştı! Disiplinsiz tavırları Galatasaray cezasız bırakmadı

Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı öncesi takımı bekleterek başladığı disiplinsiz hareketlerine saha dışındaki tavırlarıyla da devam etti. Son 2 maçta ilk 11'e giremeyen Senegalli oyuncu, Alanya maçında kadroya bile giremedi.

1 değil, 2 değil Diagne sınırı aştı! Disiplinsiz tavırları Galatasaray cezasız bırakmadı

Mbaye Diagne Alanya maçı öncesinde tartışma yaratan bir sosyal medya paylaşımında bulunmuş ve maç kadrosunda kendisine yer bulamamıştı. Maç sonundaki basın toplantısında Fatih Terim, Senegalli oyuncuyu kastederek hafta içi daha iyi çalışanları tercih ettiğini söylemişti. Olayın ardındaki gerçek ise Diagne’nin disiplinsiz tavırlarından dolayı kadro dışı olması.

Galatasaray 11 Eylül Cumartesi günü, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Trabzonspor maçı için son taktik çalışmalarını gerçekleştirmişti. Trabzon’a gidiş için hareket saati 17.00 belirlenmişti. Gidiş saatinde tüm oyuncular bir bir otobüse binmeye başladılar ancak Diagne’nin nerede olduğu muallaktı.

ÖZEL ARACIYLA HAVALİMANINA GELDİ

Takımı bekleten Diagne’ye sinirlenen Fatih Terim , saat 17.05 olduğunda otobüsün havalimanına doğru yola çıkmasını istedi. Galatasaray’ın Trabzon yolculuğu Diagne’siz başlamıştı. Özel aracıyla havalimanına yetişen Senegalli oyuncu takıma eklendi fakat Trabzonspor ve Lazio maçlarında kendisine süre bulamadı.

1 değil, 2 değil Diagne sınırı aştı! Disiplinsiz tavırları Galatasaray cezasız bırakmadı

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAPTIRDI

29 yaşındaki Senegalli forvet ilk 11’deki yerini Halil Dervişoğlu’na kaptırırken, sosyal medya hesabından siyah ekran ve Dervişoğlu’nun babasını hedef alan garip tavırlar sergiledi. Diagne bu disiplinsiz hareketleri ile tüm kredisini tüketirken son olarak Alanyaspor maçında da kadroya bile giremedi.

1 değil, 2 değil Diagne sınırı aştı! Disiplinsiz tavırları Galatasaray cezasız bırakmadı

KAYNAK: SABAH

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