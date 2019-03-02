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Dışişleri: ABD'den aynı yaklaşımı PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın yabancı terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğine dair...

Dışişleri: ABD'den aynı yaklaşımı PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, PKK'nın yabancı terör örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğine dair kararıyla ilgili "Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı, PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

Aksoy, yazılı açıklama yaparak, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kararını değerlendirdi. Hami Aksoy açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın "Yabancı Terör Örgütleri" listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı, PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi.

DHA

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