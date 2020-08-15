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Dışişleri'nden AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı ''AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' dedi.

Dışişleri'nden AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden AB'nin çağrısına ilişkin açıklamada bulundu. 

Yapılan açıklamada,''Türkiye diyalog ve müzakereden yanadır. Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır.'' denildi.

 

YUNANİSTAN VE DOĞU AKDENİZ GERİLİMİ SÜRÜYOR

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de karşılıklı Naxtex ilanlarıyla başlayan gerilim her geçen gün artarken Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bölgede tansiyonu yükseltecek bir adım attı. Bölgede Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veren ABD, donanmanın en yeni deniz üssünü Yunanistan'a göndermeye hazırlanıyor.

Dışişleri'nden AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı

ATİNA'YA ASKERİ DESTEK

ABD, Atina'ya son derece kritik bir askeri destek hazırlığında. Amerikan donanmasının en yeni deniz üssü Yunanistan'a gitmeye hazırlanıyor. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın açıklamasına göre yüzen dev üs, İtalya'dan ayrılıp yakın zamanda Yunan kıyılarına ulaşacak.

Dışişleri'nden AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı

ABD'DEN YUNAN HÜKÜMETİ VE GÜNEY KIBRIS'A DESTEK

ABD, sondaj geriliminde Yunan hükümeti ve Güney Kıbrıs'a destek veriyor. Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Meis açıklarına Oruç Reis gemisini göndermesini provokasyon olarak nitelendirip kınamıştı. (Kaynak: Haberler.com)

Dışişleri'nden AB'ye 'Doğu Akdeniz' yanıtı

Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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