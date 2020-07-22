Dışişleri açıkladı! Türkiye ve Rusya, Libya için 4 hususta anlaştı

Türkiye ve Rusya'nın, Libya'daki durumu yatıştırmak için yaptığı görüşmelerde 4 husus üzerine anlaşmaya varıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye ve Rusya'nın 8 Ocak 2020 tarihinde iki ülkenin Libya'da sahadaki durumu yatıştırmak için siyası bir girişim başlattığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, girişime ilişkin şu bilgilere yer verildi:

" Libya’nın egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile BM Şartı’nın amaçları ve ilkelerine güçlü bağlılıklarını yineleyerek;

Libya’daki krizin askeri bir çözümü olmadığına ve sorunun ancak Libyalıların öncülüğünde ve Libyalıların sahiplendiği, BM kolaylaştırıcılığında siyasi bir süreçle çözülebileceğine dair inançlarını ifade ederek;

BM Güvenlik Konseyince belirlenen Libya’daki terörist şahıslar ve yapılarla mücadeleyi devam ettirme gerekliliğini vurgulayarak;

Ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve insani durumu iyileştirmek amacıyla ikili temasları sürdürme yönünde kararlılıklarını yineleyerek; belirlenen hususlara varılmıştır."

İki ülkenin vardığı anlaşmaya vardığı hususlar şöyle:

"1. Libya’da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla Libyalı tarafların teşvik edilmesi de dâhil olmak üzere ortak çabaların sürdürülmesi,

2. Libya hakkında Berlin Konferansı (19 Ocak 2020) sonuçlarıyla uyumlu olarak ve BM ile eşgüdüm halinde Libyalılar arası siyasi diyaloğun ilerletilmesinin sağlanması,

3. Güvenli insani erişimin sağlanması ve ihtiyaç duyan herkese acil insani yardımın ulaştırılmasını teminen tarafların önlem almaya davet edilmesi,

4. Libya konusunda Ortak Çalışma Grubu’nun oluşturulmasının değerlendirilmesi ve müteakip istişarelerin yakın zamanda Moskova’da yapılması."