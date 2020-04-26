Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Yurt dışından 1411 Türk vatandaşı daha tahliye edildi"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bugün 8 ülkeden 9 sefer ile 1411 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün de 8 farklı ülkeden gerçekleştirdiğimiz 9 sefer ile 1411 vatandaşımızı ülkemize kavuşturuyoruz. ABD, Cibuti, Etiyopya, Gana, Moritanya, Nijerya, Senegal, Somali." ifadelerini kullandı.

Yavuz Selim Kıran ayrıca, Twitter'da başlatılan "BirlikteBaşaracağız" ve "ÜlkemleGururDuyuyorum" şeklindeki hastaglere de destek verdi.

Kaynak: AA