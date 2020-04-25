Dışişleri Bakanı: "Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu: "(Kovid-19 salgını nedeniyle) Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik" dedi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şun detaylara yer verdi:

"Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. "

"Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. "

"57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık."

?Bugüne kadar 60.000’in üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik.



?Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20.000’e yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık.



?57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık.#ÜlkemleGururDuyuyorum ?? pic.twitter.com/RfZvPESj8m — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 25, 2020

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu,5 Şubat 1968, Türkler, Alanya, Türk siyasetçi, diplomat, iş adamı ve mevcut Türkiye Dışişleri Bakanı.

Mevlüt Çavuşoğlu, 5. Şubat 1968 tarihinde Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler köyünde doğdu. Aslen Yörük'tür.Özel H. Emin Paşa Lisesi'ni birincilikle tamamladıktan sonra, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin uluslararası ilişkiler bölümümünden mezun oldu.

Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra burs ile ABD'deki Long Island Üniversitesi'ne girdi. 1991 yılında "ekonomi" dalında master derecesi aldı ve bu üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde "Avrupa Birliği uzmanlığı"nı tamamlayan Çavuşoğlu, aynı sene Bilkent Üniversitesi’nde doktora programına da başladı. Ardından Avrupa Birliği bursu ile Londra Ekonomi Okulu'nda "çevre ekonomisi ve sürdürülebilir kalkınma" üzerine doktora yaptı. 1995 yılı içerisinde Çevre Bakanlığı’nda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) için çalıştı.



Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kurucu üyesidir. 2002, 2007, 2011 genel seçimlerinde ve Kasım 2015 genel seçimleri'nde Antalya milletvekili seçildi. Partide "dış ilişkiler başkan vekili" olarak görev aldı. 2010 yılında, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne (AKPM) başkan seçildi. 23 Ocak 2012'de bu görevi Fransız siyasetçi Jean-Claude Mignon'a devretti. Ömer Çelik'in bakan olmasıyla boşalan dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığına getirildi. Ayrıca yine Ömer Çelik'ten sonra, 2013 yılında "Türkiye-ABD parlamentolar arası dostluk grubu başkanı" oldu. 25 Aralık 2013 tarihli kabine revizyonunun ardından Egemen Bağış'tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı görevine atandı.



29 Ağustos 2014 tarihinde Ahmet Davutoğlu başkanlığında oluşturulan 62'inci hükümettte "dışişleri bakanı" olarak görevlendirildi.13 Eylül 2015 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin "dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı" oldu. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64'üncü hükümette yeniden "dışişleri bakanlığı" görevine atandı. Binali Yıldırım tarafından kurulan 65'inci hükümette de dışişleri bakanlığı görevine devam etmektedir.

Çavuşoğlu, AK Parti 27. dönem Antalya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir.

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