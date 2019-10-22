Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi’ne katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 25-26 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 25-26 Ekim'de Azerbaycan'ın ev sahipliğinde Bakü'de düzenlenecek 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılacağı belirtildi. Açıklamada, "Ülkemiz, Bağlantısızlar Hareketi bünyesindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve 2006 yılından bu yana konuk ülke olarak davet edildiği Bağlantısızlar Hareketi üst düzeyli toplantılarına katılım sağlamaktadır. Sayın Bakanımız, Zirve marjında 23 Ekim 2019 tarihinde Bağlantısızlar Hareketi Filistin konulu Bakanlar Komitesi Toplantısına da iştirak edecek, ayrıca mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunacaktır" denildi.

Kaynak: İHA