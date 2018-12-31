Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.