İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"nda konuştu (1)   

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"nda konuştu (1)   

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Beyoğlu Buluşmaları"nda konuştu (1)   

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Beyoğlu Buluşmaları" kapsamında düzenlenen toplantıda konuştu. Konuşmasında önemli açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. FETÖ ile ilgili de açıklama yapan Çavuşoğlu "FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. Bu tahrip sebebiyle yargıya güvenin geçtiğimiz dönemler göre azaldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.