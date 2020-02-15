Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşıyla görüştü
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Vang ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs...
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Vang ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Çinli mevkidaşına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı dilediğini kaydeden Çavuşoğlu, "İlave tıbbi malzeme göndermeye hazır olduğumuzu belirttik." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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