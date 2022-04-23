Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu! Hava sahamız kapatıldı! İşte o önemli açıklamalar!​​​​​​​

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı, müzakere süreci ve ABD yönetimiyle F-16'lar konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin hava sahası kararını da duyurdu. Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna'nın hassas konuları müzakere ettiğini, arka kapı diplomasisinin işlediğini aktardı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

HAVA SAHASI KARARI

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay ziyareti öncesi uçakta, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Ankara'nın Moskova ile diyalog mekanizması içerisinde hareket etmeye önem verdiğini söyledi. Suriye'ye asker taşıyan tüm Rus uçaklarına Türk hava sahasının kapatıldığı bilgisini paylaştı:

"Rusya'nın askeri uçaklarına, hatta Suriye'ye giden ve asker taşıyan sivil uçaklarına hava sahasını kapattık. Üçer aylık izinler veriyorduk. Nisana kadar izinleri vardı. Cumhurbaşkanımız da Putin'e söyledi. Daha sonra uçuşlar durdu. Biz hem Montrö hem diğer konularda süreci diyalog yoluyla yürütüyoruz."

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere değinen Çavuşoğlu görüşmelerin devam ettiğine dikkati çekti:

"Geldiğimiz noktada ortada müzakere ettikleri kapsamlı bir metin var. Onun dışında yine liderler arasında bir arka kapı diplomasisi işliyor. O süreçte de bir ortak deklarasyon taslağı olduğunu görüyoruz."

Çavuşoğlu görüşmelerde ilerleme kaydedilmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Lideri Zelenskiy'nin Türkiye'de bir araya gelme konusunda hem fikir olduklarını söyledi.

Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısının 90 bini geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, 'Bu savaşın en büyük bedelini Ukrayna halkı ödüyor' dedi.

RUSYA'YA YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE RUS OLİGARKLAR

Çavuşoğlu, Rus oligarkların Türkiye'ye yönelmesine değindi:

"Biz yaptırıma katılmayan ülkeyiz, herhangi bir firma Türkiye'de iş yapmak istiyorsa kanunlarımıza uygun hareket etmesi lazım. Uluslararası hukuka uyması lazım. Aykırı faaliyete izin vermeyiz. Kara para olmamalı.''

Çavuşoğlu, Rusya'ya yaptırım konusunda Türkiye'ye baskı olup olmadığına ilişkin sorulara da net cevap verdi

"'Yaptırımlara katılın, neden katılmıyorsunuz' diyen yok. Bir tek Yunanistan ve Rum kesimi var. Avrupa Birliği toplantılarında onlar gündeme getiriyor. Onun da sebebi malum. Biz kapattık turist gelmeyecek, turistler Türkiye'ye gidecek anlayışı."

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F-16'LAR KONUSU

Çavuşoğlu,Türkiye ve ABD ilişkilerine değinirken olumlu mesajlar verdi:

"F-16'lar konusunda yönetimde kesinlikle yapıcı bir tutum var. Bu işi çözmek istiyorlar. Bu modernizasyon kitleri ve yeni F-16'ların satılması konusunda görüşmeler de gayet iyi geçiyor. ABD yönetimi, Kongre'ye konunun Türkiye için değil, ABD ve NATO için önemli olduğunu vurgulayan görüş bildirdi."

ABD'nin patriot önerisine de değinen Çavuşoğlu, yeni teklifin beklendiğini söyledi.

"S-400 konusunda da bir çözüm bulma arzusundalar. Biz de zaten bulalım diyoruz. Bu alınmış bir ürün sonuçta bundan sonra ne yapabileceğimizi görelim. Bizi tatmin eden teklif gelirse ve garantiler gelirse patriot alabileceğimizi de söyledik. ABD'nin yeni tekliflerle gelmesini bekliyoruz."

İSRAİL İLE DİYALOG SÜRECİ

Çavuşoğlu İsrail ile başlayan diyalog sürecine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinin olumlu yansımaları olduğunu söyledi:

"Özellikle bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bizden çok Filistin yönetiminin de istediği bir süreç bu. Geçen sene maalesef çok kötü görüntüler de oldu. Ama bugün bu sene Cumhurbaşkanımızın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinden sonra ramazan ayında Müslüman olmayanların Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladılar. Bu bizim ricamız üzerine oldu."

"Mescid-i Aksa, Kudüs davamızdan taviz vermeyeceğimizi İsrailli yetkililerin yüzlerine de söyledik" diyen Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Filistin'i, 25 Mayıs'ta da İsrail'i ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Latin Amerika'da temaslarına devam eden Çavuşoğlu, Uruguay'ın ardından Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı da ziyaret edecek.