Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Güvenli bölge mutabakatı iyi bir başlangıç"

Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurulması planlanan güvenli bölge mutabakatına dair, "Mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Bizim amacımız güvenli bir bölge oluşturulmasıdır. Bu bölgede, YPG, PYD, PKK'nın tamamen temizlenmesidir. Çok açık ve net söylüyoruz, bu çalışmanın, Münbiç yol haritasına dönmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın Ankara'daki son toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Yoğun bir hafta geçirdik. Tüm büyükelçilerimizle, konferanslarımıza katılan misafirlerimizle, küresel ve bölgesel düzeyde fırsatları ele aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan da gerekli talimatları aldık. Gördüğünüz gibi ekonomik ve savunma ile güvenlik ve eğitim ve kültür konuları konferansımızın ağırlıklı konuları oldu. Konferansımızın açılışında ilan ettiğimiz Yeniden Asya ve Dijital Diplomasi hızla değişen çağın koşullarına ayak uydurma hatta bir adım ileride olma çabalarımızın ivme kazanacağına inanıyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden Asya girişiminin süratle uygulamaya geçirilmesi konusunda bizlere talimat verdi" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'deki ve Kıbrıs'taki son gelişmeler ışığında, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da konferanslara katıldığını bildiren Çavuşoğlu, "Arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi anlamlı oldu. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Üst düzey şahsiyetlerin yer aldığı iki panel düzenledik. Kriz Yönetimi ve Yükselen Popülizm ile Irkçılık üzerineydi" sözlerini kullandı.

"Mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz"

Bakan Çavuoğlu, ABD ve Türkiye arasında oluşturulan güvenli bölge mutabakatı konusuna yönelik, "Cumhurbaşkanımızın ilk talimatından sonra o bölgeye harekatın başlamasına yönelik, ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımızı arayarak çekileceklerini söylediler. O gün bugündür oluşturduğumuz görev gücü ile Suriye çalışma grubu vesilesiyle Amerika'nın bu çekilmesini ve nelerin yapılması gerektiğini koordine etmeye çalıştık. Karşılıklı pozisyonları belirten kağıtları ilettik. Teknik çalışmaları askerler eşliğinde yürüttük tabi ki istihbarat ve dışişlerinden arkadaşlarımız çalışmalara katıldılar.Daha sonra çalışmaların nasıl yapılacağına ilişkin mutabakat sağlandı. Dünkü mutabakatı çok iyi bir başlangıç olarak nitelendirebiliriz. Diğer detaylar konusunda müşterek harekat merkezinin oluşturulacak olması önemlidir. Bu merkezle birlikte dışişlerimizin ve istihbaratımızın katılımıyla diğer detaylar konusunda ABD ile birlikte karar verilecektir. Bizim amacımız güvenli bir bölge oluşturulmasıdır. Bu bölgede, YPG, PYD, PKK'nın tamamen temizlenmesidir" ifadelerini kullandı.

"Bu çalışmanın, Münbiç yol haritasına dönmesine müsaade etmeyeceğiz"

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Münbiç yol haritasında olduğu gibi önemli. Buralara Türkiye'de mülteci ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde oralardan göç etmek zorunda kalan insanların güvenli bir şekilde döndürülmesi çalışması da var. Çok açık ve net söylüyoruz bu çalışmanın, Münbiç yol haritasına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Münbiç yol haritası 90 günde uygulanacak gayet sarih ve basit bir yol haritasıydı. Fakat uygulamada ortak devriye ve diğer mazeretlerle Amerika bir oyalama sürecine girmiş oldu. Burada bir oyalama sürecine müsaade etmeyeceğiz. Burada bu çalışmayla tüm teröristler temizlenecek silahların alınması da gündeme gelecek ya da biz bunu tek başımıza yağacağız. Amerika kararlılığımızı gördü şu anda geldiğimiz noktadan itibaren bunu uygulamada görmek istiyoruz."

"Asya Açılımı'nı sadece ekonomik olarak görmek doğru değil"

"Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birleştiren bir ülke" diyen Çavuşoğlu, "Bunu sadece coğrafi konumu ile değerlendirmek eksik kalır. Türkiye doğu ve batı arasında köprü olmuştur. Asya, dünyanın ekonomik merkezi olmaya başlamıştır. Hızlıca bu konumunu güçlendirmiştir. Bugüne kadarki Asya çalışmalarımız başarılı olmuştur. Asya politikamız bugüne kadar eksik değildi. Asya'da bütüncül bir yaklaşımla ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi çok daha ileri götürmek istiyoruz. Ekonomide de Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedeflere ulaşmak istiyorsak, Asya'yı göz ardı edemeyiz. Asya Açılımı'nı sadece ekonomik olarak görmek doğru değil. Eğitim, savunma sanayi, sivil toplum konularında da adımlar atacağız. Türkiye, Asya Açlımı'na içeriden olumlu tepkiler geldi. Avrupa'da Avrupalı olmak bizim için çok değerlidir. Asya" da da Asyalı olmak da bizim için değerlidir. Türkiye bu iki sac ayağı üzerinde yükselemez mi? Bu coğrafyada yaşayan bir ülke olarak ikisinden birisini seçme lüksümüz de yok. Önümüzdeki süreçte açılımlarımızdan birisi de dijital diplomasidir" şeklinde konuştu.

"Azerbaycan'ın bize vizeyi kaldırması çok anlamlı oldu"

Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler için vize serbestisi konusunda sorulan soruya Bakan Çavuşoğlu, "Asya'yı dediğimiz zaman bütüncül yaklaşımımdan bahsettik. Orta Asya ile ilgili Türk Konseyi ve bölgesel örgütlerle politikalarımızla özel önem veriyoruz. Özel politikalarımız var onun da başarılı olduğunu görüyoruz. İlişkilerimizde 20 yıl gibi bir ara verdiğimiz Özbekistan'la Türkiye ilişkilerinin hangi düzeye geldiğini görüyorsunuz. Biz o kardeş ülkelerimizin vatandaşlarına vizeleri kaldırdık. Fakat o ülkeler, kendi dinamikleri var bu bize yönelik bir şey değil ve diğer ülkelerinde örnek olarak baskı yapması gibi kendilerinin politikaları var. Bizim vatandaşlarımız üzülüyor, biz kardeşlerimize vizeyi kaldırdık ama bu kardeş ülkeler bize vizeyi neden kaldırmıyor. Tam bu noktada Azerbaycan'ın bizim vatandaşlarımıza vizeyi kaldırması son derece anlamlı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanımızı arayarak bu güzel haberi verdi. Azerbaycan'ın Büyükelçisi kardeşimiz gelerek 1 Eylül itibariyle vizenin kaldırılmasını içeren belgeleri bakanlığımıza getirdi. Azerbaycan'ın bize vizeyi kaldırması çok anlamlı oldu. Türk konseyinin bir amacı budur ve ticaretimizin önündeki tüm engelleri kaldırmak istiyoruz" diye cevap verdi.

"3'lü Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak"

11 Eylül'de düzenlenmesi planlanan 3'lü Liderler Zirvesi ve sonrasında yapılması öngörülen 4'lü Liderler Zirvesi konusuna dair soruya da cevap veren Bakan Çavuşoğlu, "3'lü Liderler Zirvesi'ne Türkiye ev sahipliği yapacak. Denilen tarihlerde gerçekleştireceğiz. Astana Süreci ile başlattığımız bu iş birliğinin sahada ve masada faydasını çok gördük. Hem siyasi boyutu ve hemde İdlib'deki saldırganlığın durdurulması için elimizden geleni yaptığımızı görüyorsunuz. Bu 3'lü zirve zamanlıca olacak ve önemli bir toplantı olacak. Anayasa Komisyonu'nun kurulması ile ilgili son safhaya geldik. Bizim bir isme itirazımız oldu. Rusya, Türkiye ve İran bir araya gelerek bunu açıklamak istiyoruz. 3'lü Zirve'den sonra da 4'lü zirveyi gerçekleştireceğiz."

Kaynak: İHA