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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hırvat mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü.

Romanya'ya Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Brükreş'te Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejçinoviç-Buriç ile görüştü. Çavuşoğlu görüşme üzerine yaptığı açıklamada, "Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic-Buric'le ikili ilişkilerimizi ve planlanan üst düzey ziyaretleri ele aldık." dedi.

Kaynak: İHA

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