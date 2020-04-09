Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı Hitti ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, yeni Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ile telefon görüşmesi de yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA