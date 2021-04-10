Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi!
Türkiye- Mısır diplomasisinde üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüşme yaptı.
Gelen son dakika haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin detayına ilişkin ayrıntılar geliyor...