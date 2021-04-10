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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi!

Türkiye- Mısır diplomasisinde üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi!
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