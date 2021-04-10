Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile görüşme gerçekleştirdi! Türkiye- Mısır diplomasisinde üst düzey görüşme gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüşme yaptı.

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