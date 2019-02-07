Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç’teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Münbiç'teki sürecin kötü hava şartlarına rağmen hızlandığını söyledi.
Kaynak: İHA
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