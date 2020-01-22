Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ummanlı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile Davos'ta ikili görüşmelerde bulundu.

İsviçre'nin Davos kasabasında bu yıl 50'ncisi gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantılarına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alawi bin Abdullah ile görüştü. Forum kapsamında oturumlara katılan Çavuşoğlu daha sonra zirveye katılan meslektaşlarıyla bir araya gelerek ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA