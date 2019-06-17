Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Ümmet dik duruşunu unutmayacak”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüyle ilgili, "Ümmet dik duruşunu unutmayacak" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı, ancak hatırası gönüllerimizden silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak. Mekanın cennet olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA