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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kaçırılan gemi personeliyle ilgili flaş açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kaçırılan gemi personeliyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan gemi mürettebatı hakkında korsanların kendileriyle temas kurmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kaçırılan gemi personeliyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisinin mürettebatı hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu," Vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı olmuştur. 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi şu anda limana yanaştı. Gemide güvenlikle ilgili bir sızma, sıkıntı yok. Korsanlar ne bizle ne ailelerle ne de şirketle bir temasta bulunmadı. Henüz bir haber gelmedi. Hayatını kaybeden Azerbaycan Türkü kardeşimizi Azerbaycan'a uğurlayacağız. Dördüncü kaptanımız ve personelimiz şu anda gemide kalıyor, şirket de öyle istedi" diye konuştu.

Konuya ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu," Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." demişti. 

NE OLMUŞTU?

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, önceki gün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. 

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi  öldürülmüştü.

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Tayfun Altuntaş
Editör
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