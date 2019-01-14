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  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert sözler: Teklif Erdoğan'ındır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert sözler: Teklif Erdoğan'ındır.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert sözler; "Stratejik olarak ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Güvenli bölge teklifi ABD'nin değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ındır." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert sözler; "Stratejik olarak ortaklar sosyal medyadan konuşmaz. Güvenli bölge teklifi ABD'nin değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ındır." dedi. ÇAvuşoğlu ayrıca; "Ekonom ik tehditle bir yere  varılamaz. Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız." dedi.

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