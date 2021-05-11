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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ürdün ve Mısır'la telefon görüşmesi: Kudüs'teki olaylar değerlendirildi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'e karşı atılması gereken adımların ele alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ürdün ve Mısır'la telefon görüşmesi: Kudüs'teki olaylar değerlendirildi!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kudüs'teki gelişmeleri ele aldı. Diplomatik kaynaklar, bölgesel meseleler ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Suudi Arabistan ziyareti devam eden Çavuşoğlu'nun, Ürdün ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI KARŞISINDA HANGİ ADIMLAR ATILMALI

Görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmelerin ve İsrail'in saldırganlığı karşısında atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

Çavuşoğlu, dün de konuya ilişkin Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el Useymin, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile de telefonda görüşmüştü.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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