Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Pompeo'nun görüşmesinde, Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıların ve Suriye konusunun ele alındığı açıklandı.

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim'de, Barış Pınarı Harekatı ile bağlantılı olarak Türkiye'ye yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını içeren kararı kabul etmişti.