Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan, Türkiye'ye ihtiyaç duyduğu sürece oradayız

Bakan Çavuşoğlu Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Türkiye'nin orada bulunacağını dile getirdi.



İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarından satırbaşları:



"Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz."



"Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz."



''Bizim Libya ile yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur."



"Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var."



"Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil."



"Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'da polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Ameliyattan sonra şu anda dinleniyor, sonucunda da inşallah iyi bir şekilde netice alırız." dedi.



"Fransa'nın son zamanlarda, göstericilere karşı kullandığı şiddet, bunun içine basın mensupları da dahil, Macron'un yakın güvenlik ekibinin de müdahaleleri dahil hiçbir uluslararası standartla örtüşmüyor."



"Şehitlerimiz üst çavuş Esma Çevik ve uzman çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı ve bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz."